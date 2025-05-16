Aydın\'da Nisan\'da 636 Bin Araç Var

Aydın'da Nisan ayında toplam araç sayısı 636 bin 902 oldu, 12 bin 909 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Nisan ayında araç sayısı 229 bin 945 otomobil, 11 bin 45 minibüs, 2 bin 806 otobüs, 87 bin 550 kamyonet, 10 bin 736 kamyon, 232 bin 796 motosiklet, bin 386 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 638 traktör olmak üzere toplam 636 bin 902 oldu.

Aydın'da 2025 Mart ayında toplamda 12 bin 909 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 715'i otomobil, 191'i minibüs, 48'i otobüs, 2 bin 176'sı kamyonet, 149'u kamyon, 2 bin 426'sı motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 717'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN