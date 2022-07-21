Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı - Son Dakika
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Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı

21.07.2022 15:14
Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı

Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın'dan da 6 firma yer aldı.

Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın'dan da 6 firma yer aldı.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'ın sanayisi de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünya genelindeki olumsuz gelişmelere, ekonomik sorunlara, fiyat artışlarına rağmen Aydın sanayisi büyümeye ve üretmeye devam ederken şehir ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu da güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Aydın'da faaliyet gösteren ISO İlk 500 listesine girmeyi başaran 3 firma ve ISO ikinci 500'deki 3 firma olmak üzere toplam 6 firma büyüme kaydederek Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı - Son Dakika

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