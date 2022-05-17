Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor - Son Dakika
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Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor

17.05.2022 13:56
Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tarımsal üretimlerin başında yer alan Aydın'ın milli meyvesi incir, sadece sezonda değil yılın 12 ayı her haliyle sofralardaki yerini koruyor.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tarımsal üretimlerin başında yer alan Aydın'ın milli meyvesi incir, sadece sezonda değil yılın 12 ayı her haliyle sofralardaki yerini koruyor. Bademlisinden, dönerine reçelinden çikolatalısına kadar Aydın incirini çeşit çeşit işleyerek sofralara ulaştıran Tuğba Kuruyemiş, yeni nesil incir reçelinde kampanya başlattı.

Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yerini alan ve kutsal kitaplarda adından söz edilen Aydın incirinin vücut direncini arttırdığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Aydın'ın milli meyvesi incirin her haliyle sofralardaki yerini koruduğunu belirtti. Anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak tanımlanan ve kutsal kitaplarda adı geçen incirin lezzetinin yanında vücut direncini arttırdığı için doktor tavsiyesi ile tüketenlerin olduğunu belirten Tonkul, "Eskiden, daha çok lezzeti için tüketilen incir artık sağlık için de tüketiliyor. Tuğba Kuruyemiş'e özgü olarak üretilen incir dönerinin yanı sıra incir içeren yaklaşık 50 çeşit ürünümüz ile Aydın'ın milli meyvesine değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi de Dünya Üstün Lezzet Ödülü'ne sahip bol cevizli incir reçelimizin tüm sofralara ulaşması için tanıtım kampanyası başlattık. Ülke genelindeki 100'e yakın şubelerimizde bu haftadan itibaren Tuğba Kuruyemiş'in Dünya Üstün Lezzet Ödülü'ne sahip incir reçeli indirimli olarak satılacaktır" dedi. - AYDIN

Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor
Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor
Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor - Son Dakika


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