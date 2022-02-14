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Aydınlı vatandaşlar, TMO ürün satış noktalarına akın etti - Son Dakika

Aydınlı vatandaşlar, TMO ürün satış noktalarına akın etti

14.02.2022 16:58
Aydınlı vatandaşlar, TMO ürün satış noktalarına akın etti

Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli fiyattan satışlar başladı.

Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli fiyattan satışlar başladı. İndirimin ilk gününde TMO'nun Aydın'daki satış ofisinde kuyruklar oluştu. İlk gün piyasada 120 lira ile 180 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu. İndirimli fiyattan alışveriş yapan Aydınlı vatandaşlar satış noktası önünde kuyruk oluştururken, yetkililer indirimli satışların devam edeceğini belirtti.

Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi.

TMO'nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağına kadar temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından, Aydınlı vatandaşlar adeta TMO ürün satış noktalarına akın etti. Uygun fiyata alım yapabilmek için uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar pirinç, nohut gibi bakliyat ürünlerinin yanı sıra 5 litresi 92,5 TL'den satışa sunulan ayçiçek yağını tercih etti. - AYDIN

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alışveriş, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydınlı vatandaşlar, TMO ürün satış noktalarına akın etti - Son Dakika Ekonomi


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