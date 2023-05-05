Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte uygulamanın devlete maliyeti - Son Dakika
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Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte uygulamanın devlete maliyeti

05.05.2023 00:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlete maliyeti 40 milyar lira olarak ölçülen uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması töreninde vatandaşa iki müjde birden vermişti. 1 ay boyunca ülke genelinde ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımının ücretsiz olduğunu duyuran Erdoğan, mutfak ve sıcak su kullanımındaki doğal gazın da 25 metreküpe kadar 1 yıl ücretsiz olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğal gaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte uygulamanın devlete maliyeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte uygulamanın devlete maliyeti - Son Dakika
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