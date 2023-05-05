Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte uygulamanın devlete maliyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması töreninde vatandaşa iki müjde birden vermişti. 1 ay boyunca ülke genelinde ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımının ücretsiz olduğunu duyuran Erdoğan, mutfak ve sıcak su kullanımındaki doğal gazın da 25 metreküpe kadar 1 yıl ücretsiz olduğunu söylemişti.
Erdoğan, "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğal gaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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