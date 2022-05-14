Ayşekadın fasulyesi "Ayşe hanım" oldu - Son Dakika
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Ayşekadın fasulyesi "Ayşe hanım" oldu

14.05.2022 00:57
Ayşekadın fasulyesi "Ayşe hanım" oldu

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de açık bahçelerde fasulye hasadı başladı, kilogramı 15 TL'den alıcı bulmasıyla da üreticinin yüzü güldü.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de açık bahçelerde fasulye hasadı başladı, kilogramı 15 TL'den alıcı bulmasıyla da üreticinin yüzü güldü. Açıkta hasatla 15 TL'ye satılmasıyla yüzü gülen üretici 'Ayşekadın' fasulyesinin artık 'Ayşe hanımefendi' olduğunu belirtti.

Havaların her geçen gün biraz daha ısınmasıyla daha önce örtü altında üretimi yapılan bir çok üründe olduğu gibi fasulye de de açıkta hasat başladı. Bir ay öncesine kadar seralarda üretilen ve 50 TL'ye kadar kilogram fiyatı yükselerek zam şampiyonu olan fasulye de fiyat açıkta hasatla geriledi. Ancak açıkta yoğun hasadın başlamasına rağmen ürünün 15 TL'ye alıcı bulması üreticisini sevindirdi. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde Akdeniz iklimi nedeniyle ilk sıralarda yer alan Mersin'de de güneşin altına hasatlarını yaparak piyasaya ürün yetiştiren çiftçiler, bu yıl Ayşekadın fasulyesinin adının artık 'Ayşe hanımefendi' olduğunu belirtti. Bir çok bahçede fasulye hasadı yapılarak 15 TL'ye kadar satıldığı zahmetli olması nedeniyle üretimin geçmiş yıllara oranla azaldığı kaydedildi.

Bugün ilk hasadı yaptıklarını belirten işçilerden Sultan Bağ," Bu fasulye Ayşekadındı şimdi Ayşe hanım oldu. Tek tek topluyoruz, güneşin altında zor oluyor. Fasulye yazın vazgeçilmez yemeğidir. Sulusu, kavrulmuşu, turşusu yapılıyor, bizim yaptıklarımız bunlar" dedi.

"15 liraya biz para kazanıyoruz"

Ocak ayın 3 bin metre kare yere fasulye dikimi yaptığını anımsatan üretici Ali Kurt," Açıkta ilk hasat. Bugünler de başlayan açıkta fasulye toplamaları 1,5 ay kadar sürüyor. Bir ay öncesine kadar serada üretilen fasulyeler 50 TL'den satılıyordu şimdi biz 15 TL'den satıyoruz. Ama çok memnunuz 15 liraya biz para kazanıyoruz. Ocak 15'de 'Ayşekadın' fasulyesi ektik ama şimdi ' Aşye hanımefendi' fasulyesi oldu. Üretimi ülkemizde azaldı. Zahmeti çok. Gece yabani hayvanlardan koruyorsun, gündüz suluyorsun, ilaç veriyorsun, çapalıyorsun, otunu yoluyorsun. Sürekli ilgilenmek lazım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayşekadın fasulyesi 'Ayşe hanım' oldu - Son Dakika


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