Ayvalık Business Forum 2024 Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayvalık Business Forum 2024 Başladı

Param, Ayvalık Business Forum 2024'e ev sahipliği yaptı; dijitalleşme ve sürdürülebilirlik tartışıldı.

16.09.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Param, Ayvalık Business Forum 2024 kapsamında düzenlenen Hoş Geldiniz Kokteyli'ne, Mastercard ile birlikte ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ayvalık'ta gerçekleştirilen etkinlik 251 iş insanı ve 45 konuşmacıyı bir araya getirdi.

Forumda, sektör liderlerinin geleceği tartıştığı, deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, yeni iş ortamı, dijitalleşmenin geleceği, sürdürülebilirlik, anlamlı iş stratejileri, girişimcilik, Z kuşağı ve yeni yükselen kuşak gibi konu başlıkları ele alındı.

Etkinlik kapsamında Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, "Yeni Dijital Hayat" başlıklı oturuma katıldı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yılmaz, dijitalleşmenin geleceği ve iş hayatına etkilerini anlattı.

Finansal teknoloji alanında Param'ın sunduğu yenilikçi çözümleri ve elde ettikleri başarıları dinleyicilere aktaran Yılmaz, ayrıca iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek sektör eğilimleri üzerine görüş alışverişinde bulunmanın önemine değindi.

Ayvalık Business Forum, sektör liderlerinin geleceği tartıştığı, deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, yeni iş ortamı, dijitalleşmenin geleceği, sürdürülebilirlik, anlamlı iş stratejileri, girişimcilik, Z kuşağı ve yeni yükselen kuşak gibi konu başlıkları ele alındı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, Ayvalık Business Forum'un Hoş Geldiniz Kokteyli'ne Mastercard ile birlikte ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının bir araya geldiği bu tür platformlara katılmaya ve destek vermeye devam edeceklerini aktararak, "Sektörün önemli isimleriyle buluşup yenilikçi çözümlerimizi paylaşma ve sektör trendlerini değerlendirme fırsatı bulduğumuz bu organizasyonlara önem veriyoruz. Hedeflerimize doğru ilerlerken, bizlere ilham veren etkinlikler motivasyonumuzu artırıyor. Finansın teknolojiye dokunduğu her noktada yenilikçi ve değerli çözümler üreterek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyüme hedeflerimize doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mastercard, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Business Forum 2024 Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık Business Forum 2024 Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement