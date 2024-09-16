Ayvalık Business Forum 2024 Başladı

Ekonomi

Param, Ayvalık Business Forum 2024 kapsamında düzenlenen Hoş Geldiniz Kokteyli'ne, Mastercard ile birlikte ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ayvalık'ta gerçekleştirilen etkinlik 251 iş insanı ve 45 konuşmacıyı bir araya getirdi.

Forumda, sektör liderlerinin geleceği tartıştığı, deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, yeni iş ortamı, dijitalleşmenin geleceği, sürdürülebilirlik, anlamlı iş stratejileri, girişimcilik, Z kuşağı ve yeni yükselen kuşak gibi konu başlıkları ele alındı.

Etkinlik kapsamında Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, "Yeni Dijital Hayat" başlıklı oturuma katıldı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yılmaz, dijitalleşmenin geleceği ve iş hayatına etkilerini anlattı.

Finansal teknoloji alanında Param'ın sunduğu yenilikçi çözümleri ve elde ettikleri başarıları dinleyicilere aktaran Yılmaz, ayrıca iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek sektör eğilimleri üzerine görüş alışverişinde bulunmanın önemine değindi.

Ayvalık Business Forum, sektör liderlerinin geleceği tartıştığı, deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, yeni iş ortamı, dijitalleşmenin geleceği, sürdürülebilirlik, anlamlı iş stratejileri, girişimcilik, Z kuşağı ve yeni yükselen kuşak gibi konu başlıkları ele alındı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, Ayvalık Business Forum'un Hoş Geldiniz Kokteyli'ne Mastercard ile birlikte ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının bir araya geldiği bu tür platformlara katılmaya ve destek vermeye devam edeceklerini aktararak, "Sektörün önemli isimleriyle buluşup yenilikçi çözümlerimizi paylaşma ve sektör trendlerini değerlendirme fırsatı bulduğumuz bu organizasyonlara önem veriyoruz. Hedeflerimize doğru ilerlerken, bizlere ilham veren etkinlikler motivasyonumuzu artırıyor. Finansın teknolojiye dokunduğu her noktada yenilikçi ve değerli çözümler üreterek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyüme hedeflerimize doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.