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Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor

13.02.2022 00:11
Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) bünyesindeki ekiplerin zor kış koşullarında gerçekleştirdikleri hummalı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) bünyesindeki ekiplerin zor kış koşullarında gerçekleştirdikleri hummalı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor.

Ayvalık'ın eskimiş ve adeta iflas etme noktasına gelmiş alt yapı hattında sık sık patlayan kanalizasyon hatlarının yanı sıra ilçenin 267 kilometrelik su şebekesinde meydana gelen arızalara çok kısa sürede müdahale eden Ayvalık BASKİ ekiplerinin yoğun çabaları takdir topluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla, Ayvalık'a yapılan milyon dolarlık alt yapı hatlarının kanalizasyon şebekesinin büyük bir kısmına ait yükü ortadan kaldırmasına rağmen, ilçenin 70 yılı aşkın su ve kanalizasyon hatlarının çok büyük bir bölümü eskimiş olmasından dolayı sıkça arızalanıyor.

Ancak 7/24 görev yapan ekipler, vatandaşlardan gelen her ihbarı anında koşan ekipler, su patlakları ve kanalizasyon taşkınlarıyla bazen günler süren müdahalelerle mücadele ediyor.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal'ın öncülüğünde yapılan çalışmaların sonucunda; Ayvalık'ın özellikle turizm sezonlarında normal nüfusunun 10 kat fazlasını konuk ettiği yaz mevsiminde bu yıl sıklıkla yaşanılan su kesintilerinin minimum düzeye inmesi de vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Ayvalık Belediyesi'nin "Alo Belediyem" hattıyla da destek verdiği vatandaşlardan gelen ihbarlara bıkmadan, usanmadan müdahale eden BASKİ bünyesindeki ekiplerin yeterli sayıda olmamalarına rağmen ilçenin dört bir yanındaki su ve kanalizasyon sorunlarını çözümlendirmesine ilişkin çalışmaların 12 ay boyunca da aynı kararlılıkla sürdürüleceği de gelen bilgiler arasında - BALIKESİR

Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor
Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor
Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor
Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta BASKİ ekipleri zor kış koşullarında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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