Ayvalık'ta Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Bayram Yoğunluğu

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Ayvalık'ta Ramazan Bayramı öncesi oluşan kuyruklar, tatilcilerin Midilli'ye gitme isteğiyle arttı.

29.03.2025 13:16
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Midilli ile Ayvalık arasında Ramazan Bayramı yoğunluğu

Türkiye'nin en batısındaki Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarıldığına ait açıklamasının ardından bayram yoğunluğu başladı. Açık olan otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı Ayvalık'taki yoğunluktan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolcu taşıyan feribotlarda nasibini aldı.

9 günlük bayram tatilini Ege'deki Yunan adalarında geçirmek isteyen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Yalova, Manisa ve Çanakkale'den Ayvalık'a gelip, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen tatilcilerin araçları nedeniyle ilçedeki otoparklar adeta dolup taştı.

Sinema ve dizi filmlerin ünlü oyuncusu Bülent Şakrak da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih edenler arasındaydı.

Midilli'de 2 gün kalacağını söyleyen Şakrak, "Şu anda dinlenme sürecindeyim. Bu sezon çok çalıştık, yorulduk ve biraz uzanacağız. Midilli Adası'nı çok seviyorum. Gerçekten güzel bir ada. Bize göre de daha ekonomik şartlara sahip." dedi.

Bayram tatilini Midilli'de kız kardeşiyle geçireceğini belirten Türk tatilcilerden Gün Çalışlar ise, "Midilli Adası'na geçtiğimiz yaz babamla birlikte gitmiştim. Ancak fazla zamanımız olmadığı için tam anlamıyla gezip, görememiştim. Bu defa kız kardeşim ada da beni bol bol gezdireceğini söyledi. Ben de bu yüzden tercih ettim. Midilli, Ayvalık'a çok yakın. Gitmesi kolay, gezmesi kolay. Bence bu yüzden de tercih sebebi oluyor" diye konuştu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Ali Jale de, "Bugün bayram arifesi ve ciddi bir yoğunluğumuz var. Şu anda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlarımızda son anda da olsa büyük bir artış oldu. Daha öncesinde bu artış yoktu. Bu yıl, geçtiğimiz sene gibi aşırı bir yoğunluğumuz yok. Bu bayramın en yoğun günü de bugün olarak görünüyor. Bugün yaklaşık 900 kişi Midilli'ye geçecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu sayı peyderpey düşüş ivmesi gösterecek. Pazartesi ve Salı gününden itibaren de Midilli'den dönüşler başlayacak. Biz yine de bu gösterilen ilgiden memnunuz. Önemli olan güzel bir bayramı, misafirlerimize Midilli Adası'nda yaşatabilmektir" dedi.

Kapı vizesi uygulaması yenilendi

Yunanistan'ın geçtiğimiz hafta bir yıl daha uzattığı Kapı Vizesi uygulamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Jale, "Kapı Vizesi'nde 2025 yılına ait program yenilendi. Zaten bu vizenin yenilenme sürecinin de gecikmesi nedeniyle biz bu bayram üzeri, Kapı Vizesi misafirlerimizi çok geç rezervasyonlarımıza dahil edebildik. Dolayısıyla bu etken, bu yıl bayram periyotunun, önceki bayram periyotlarına göre biraz daha düşük rezervasyonu beraberinde getirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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