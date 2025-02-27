Ayvalık\'ta Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Güzel Ayvalık Şirketi'yle Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şubesi varılan anlaşma çerçevesinde, şirkette çalışan işçilerin maaşlarda enflasyon oranının üstünde artış sağlandı. Sözleşmeye göre, ücret artışlarının her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılacağı öğrenildi.

Sözleşme Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye-İş Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden tarafından belediye başkanlık makamında imzalandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu sözleşme sürecinde görüşmelerin karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masada sonlandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olarak anılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergin, "İmzaladığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik" dedi.

İşçiler memnun

Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ise; Belediye Başkanı Mesut Ergin'e işçilerin alın teri karşılığına ait ücretlerin belirlenmesi sırasında gösterdiği fedakarca tutum ve anlayışa teşekkür etti.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Güzel Ayvalık Şirketi çalışanlarının maaşlarını enflasyonun oldukça üzerinde bir seviyeye yükseltildiğini vurgulayan Başkan Özden, " yeni belirlenen zamlı maaşlar, çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışacaklar. Maaş günü geldiğinde de bir aylık harcadıkları emeğin karşılığını da aileleriyle birlikte yiyebilmenin keyfini yaşayacaklardır. Çalışanlarımız bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e ve belediye yöneticilerine, bu yönde gerçekten emek harcayan sendikamızın işyeri temsilciliğine verdikleri önemli katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR