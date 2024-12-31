Ayvalık'ta Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayvalık'ta Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun

Ayvalık\'ta Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun

Ayvalık'taki oteller, yılbaşı tatili için %80 doluluk oranına ulaştı ve tatilcileri bekliyor.

31.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç turizmin önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılbaşı tatili rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonlarından Ayvalık'ta, oteller yılbaşı tatili dolayısıyla yüzde 80'lere varan doluluk oranına ulaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, her zaman olduğu gibi yeni yıla girerken de ilçenin tüm güzellikleriyle tatilcileri beklediğini söyledi.

Ayvalık'ın tatilcileri ağırlayabilmek için hazır olduğunu kaydeden Ergin, 2025 yılına huzurlu bir ortamda girmek isteyen herkesi ilçeye davet etti.

Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise yeni yıla girerken ilçedeki turistik otellerde yüzde 70 ila yüzde 80 oranlarına ulaşan bir doluluk yaşandığını bildirdi.

Bu oranın 2024 yılı ile kıyaslandığında yüzde 15 ila yüzde 20 civarında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Özgültekin, "İlçedeki turistik otellerde yüzde 80'lere varan doluluk oranı havaların soğuk olmasına rağmen yeni yıla girerken bizim için çok iyi bir başlangıç olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yılbaşı, Ayvalık, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.