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BAGFAŞ Gübre'den indirim haberi geldi - Son Dakika

BAGFAŞ Gübre'den indirim haberi geldi

23.12.2021 11:34
BAGFAŞ Gübre'den indirim haberi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki yeni adımı açıklaması ve döviz kurunun düşmesi sonrasında Türkiye'nin en önemli gübre üreticilerinden biri olan BAGFAŞ fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki yeni adımı açıklaması ve döviz kurunun düşmesi sonrasında Türkiye'nin en önemli gübre üreticilerinden biri olan BAGFAŞ fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kurunun çakılması ile gübre fiyatlarında düşüş yaşandı. Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFAŞ) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal yazılı bir açıklama yaparak gübre fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdüklerini ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üretim ve satışını yaptığımız kalsiyum amonyum nitrat (CAN) ve amonyum sülfat (AS) gübrelerinin fiyatlarını, dövizdeki aşağı yönlü hareketler nedeni ile BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. olarak, yüzde 22 civarında düşürdük. Kamuoyu ile paylaşırız." - BALIKESİR

BAGFAŞ Gübre'den indirim haberi geldi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAGFAŞ Gübre'den indirim haberi geldi - Son Dakika Ekonomi


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