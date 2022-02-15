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Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale

15.02.2022 15:57
Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili ihaleyi kurumun sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak şeffaflık örneği sergiledi.

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili ihaleyi kurumun sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak şeffaflık örneği sergiledi.

Bağlar Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği kullanılmış giysi ve tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili projenin ihalesini belediyenin sosyal medya hesaplarında eş zamanlı olarak canlı yayınlayarak şeffaflık örneği ortaya koydu.

Belediyenin Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma katıldı. Canlı yayında açık artırım usulüyle yapılan ihalenin sonucu itiraz sürecinin ardında kesinlik kazanmış olacak.

Proje kapsamında bu yıl okullar ve ilçenin işlek noktaları olmak üzere 150 adet kumbara bırakılarak kullanılmış olan giysi ve tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

"Vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincine güveniyoruz"

Geçen yılki çalışmalar sonucunda 17 bin 310 kullanılmış tekstil ürünü toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yılki hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Sosyal sorumluluk bilinci oldukça fazla olan bir halkımız var. Canlı yayında şeffaf bir ihale süreci yaşandı. Bu yıl inşallah vatandaşlarımızın hassasiyetlerini artırmak suretiyle bu çıtayı daha yukarı taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı projeye destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale - Son Dakika Ekonomi


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