Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi - Son Dakika
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Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi

18.04.2022 11:07
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi

Bursa'da havaların ısınması ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.

Bursa'da havaların ısınması ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.

Kış ayında satışların durgun geçtiği ikinci el otomobil pazarında havaların ısınmasıyla birlikte satışlarda artış gözlendi.

Bayram ve tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar araç almak için ikinci el otomobil pazarına yoğun ilgi gösterdi. Pazarda ikinci el fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların araç aldığı görüldü. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışların daha da artması bekleniyor.

İkinci el otomobil pazarında araç satışı yapan vatandaşlar ve esnaf, "Kış sezonunda araç satışları yok denecek kadar azdı. Araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar araç almıyordu. Durgun geçen satışlar havaların ısınmasıyla birlikte son iki haftadır canlandı. 2 haftadır pazarda güzel araç satışı oluyor. Fiyatlar yüksel olmasına rağmen vatandaşlar araç alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışların daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Hafta sonu kurulan açık oto pazarında 100 bin lira ile 250 bin lira arasındaki otomobillerin daha çok ilgi gördüğü belirtildi. - BURSA

Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi

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Otomobil, Tragger, Bayram, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi - Son Dakika


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