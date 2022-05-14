BAİB Başkanı Çavuşoğlu: Sanki savaş Antalya'da çıkmış gibi oldu - Son Dakika

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2022 için 3 milyar dolar ihracat hedeflerken savaş çıktığını belirterek, "Sanki savaş Antalya'da çıkmış gibi oldu. İhracatta çok olumsuz etkilendik" dedi.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) konuğu oldu. ANTGİAD Başkanı Osman Sert'in moderatörlüğündeki toplantıda Çavuşoğlu, ekonomik gelişmeler ve Antalya özelindeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'in 2 bin 500 üyeye sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, pandemi sürecinden en az etkilenen sektörün ihracat olduğunu belirterek, "Geçen yıl ilk defa bölge ihracatımız 2,5 milyar dolar sınırını aştı. Bu çok sevindirici oldu. Fakat 2022 Şubat'ta Ukrayna- Rusya savaşı sonrası çok ciddi düşüşler yaşıyoruz" dedi.