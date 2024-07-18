Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Somali'ye gideceğini açıkladı
Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti. Bu adım, Türkiye'nin Somali ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve deniz yetki alanlarını korumak amacını taşıyor.
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18.07.2024 16:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Somali'ye gideceğini açıkladı - Son Dakika
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