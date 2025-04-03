Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Nisan'a kıyasla, boykot çağrıları yapılan 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldığını açıkladı. 1 Nisan'da 14 milyar lira olan kart alışverişi miktarının 2 Nisan'da 28 milyar liraya yükseldiğini bildiren Bakan Bolat, "Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı" dedi.

03.04.2025 12:17  Güncelleme: 13:04
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenler 2 Nisan'da genel boykot yaptı. Ticaret Bakanı Bakan Ömer Bolat, 2 Nisan alışveriş verilerini açıklayarak, 1 Nisan'a kıyasla boykot günü 2 kat daha fazla alışveriş yapıldığını söyledi.

"HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI BOYKOTÇULARI HÜSRANA UĞRATTI"

Bakan Bolat, "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı" başlıklı yazılı açıklamasında, "Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı." dedi.

"BOYKOT ÇAĞRILARI HÜSRANLA NETİCELENDİ"

Bolat açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi.

Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu Bayram arefesinde ve Bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler.

"KART ALIŞVERİŞİ 2 NİSANDA 28 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. 2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin %55'i BKM'den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan %45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

"HALKIMIZ BOYKUTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR"

Bu sonuçlar göstermektedir ki, halkımız boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • kadir kınay:
    yalancinin 194 71 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    sokaklar bile boştu 172 64 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    algi 159 54 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Tmm. işte sizin adamlar daha çok, erdoGan'a söyle YİYOSA erken seçim kararı alsın o zaman bitsin onun korkusu da. (EMEKLİ) 138 57 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    ziyaaa 140 47 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yalancı ilk topa girsinmi 127 48 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yersen 124 43 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Açıklanan enflasyon değerlerinden hiç yalan söylemediğiniz belli sayın bakanım. 123 29 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Sagolasin Özgür özel... 93 26 Yanıtla
  • Her Telden null:
    toplum olarak tüketim alışveriş hastasıyız 1 se 2 olsun eski ise yeni olsun 28 20 Yanıtla
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