Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye- Azerbaycan 2. Enerji Forumu katılarak TANAP hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Bakan Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." bilgisini verdi. Dönmez ayrıca, BTE, BTC ve TANAP gibi altyapı projelerinin bölge ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır araları şu şekilde:

"YEŞİL ENERJİ KONSEPTİNDE AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türk devletleri hem kaynak, hem de bu kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında büyük bir güce ve potansiyele sahip. Bu alanda daha fazla iş birliği yaparak hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refahına ve huzuruna daha fazla katkı sağlayabiliriz.

Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Enerji" konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı devam edeceğiz.

ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNDE BOTAŞ VE SOCAR VURGUSU

Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız"



