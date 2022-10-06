Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız

06.10.2022 17:15

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TANAP hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye- Azerbaycan 2. Enerji Forumu katılarak TANAP hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Bakan Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." bilgisini verdi. Dönmez ayrıca, BTE, BTC ve TANAP gibi altyapı projelerinin bölge ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır araları şu şekilde:

"YEŞİL ENERJİ KONSEPTİNDE AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türk devletleri hem kaynak, hem de bu kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında büyük bir güce ve potansiyele sahip. Bu alanda daha fazla iş birliği yaparak hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refahına ve huzuruna daha fazla katkı sağlayabiliriz.

Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Enerji" konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı devam edeceğiz.

ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNDE BOTAŞ VE SOCAR VURGUSU

Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız"


YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bakan Dönmez: 'TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı' Son dakika haber | Bakan Dönmez: 'TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı' Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. Son dakika haberleri | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı.

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement