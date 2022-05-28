Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde çalışmaları inceledi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını söyledi.

Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları incelemek için kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Dönmez, proje izleme ofisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından konuşan Dönmez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bu büyük projede verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Sahada görünen görünmeyen birçok iş yapılıyor. Özellikle toprağın altında ve suyun altında kalan kısımları, onları görünür kılmak da biraz bize düşüyor. Görünür kılma konusunda destekleri için de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dönmez, şu anda sadece denizde 16 gemiyle çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan 3'ü sondaj gemisi. Bunun dışında onlara destek sağlayan, lojistik hizmet götüren, kıyıya yakın yerlerde boru kanalı açan, dolgu yapan birçok gemimiz de var. Nasipse Haziran'ın 10'unda kıyıdan ilk boruları döşemeye başlıyoruz. İlk 5-10 kilometrelik kısımda operasyon hizmeti daha farklı gemilerle olacak. Ondan sonra da temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında esas bizim 170 kilometrelik borumuzu döşeyecek platformumuz Türkiye'ye gelmiş olacak. İnşallah bu gazı biz Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde insanımızla buluşturmak arzusundayız. Halihazırda karada ve denizde 4 bin 200 çalışanımız var. Bunun büyük bir kısmı da kendi insanımız. Bu, sadece Türkiye'nin değil, bu alanda inşaatı devam eden dünyanın da en büyük sayılı projelerinden biri. Zorluk derecesi olarak da baktığımızda hakikaten son derece zor bir projeyi yönetiyoruz. 170 kilometre kıyıdan uzaklığı olan, 2 bin 200 metre deniz derinliği olan ve Karadeniz'in hırçın dalgaları, dibindeki farklı su yapıları ve formasyonu da dikkate aldığımızda son derece zor bir işte el birliğiyle gönülden isteyerek, büyük bir arzu ve coşkuyla çalışan arkadaşlarımız var. Asıl gizli kahramanlarımız onlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum."

Çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Dönmez, "Onlarca ülkeden yüzlerce kalem malzemeyi de Türkiye'ye getirmek durumundasınız. Bu pandemi koşullarına rağmen, tedarik süreçlerindeki birtakım zorluklara rağmen ekibimizi götürüyoruz, fabrikada başında yatıyorlar, test ediyorlar. O şekilde koordine etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.