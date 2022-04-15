Bakan Ersoy: "Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur"

15.04.2022 13:14
Bakan Ersoy: "Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. El birliğiyle, gerek hükümetimizin gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ersoy mesajında, Covid-19 salgınının tüm sektörleri olumsuz etkilediği esnada zor şartlarla mücadele veren sektörlerin başında turizmin yer aldığını belirterek, "Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek, turizm sektörünün bu süreçten minimum seviyede etkilenmesi için paydaşlarımızla iş birliği içerisine girerek büyük mücadeleler verdik. Artık bu zor günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hedeflerine ulaşacağından asla kuşku duymuyoruz" dedi.

Bakan Ersoy mesajına şöyle devam etti:

"Eşsiz doğal güzelliklerimizin yanı sıra kültürel ve tarihi zenginliklerimizle Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. El birliğiyle, gerek hükümetimizin gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur. Ülkemiz adına büyük bir önem arz eden turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle turizm camiasının tüm çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutluyor, milletimize saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

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Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Haftası, Türkiye, Turizm, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Ersoy: 'Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur' - Son Dakika


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