Bakan Kacır: OSB'lerde 201 Yeni Yatırım Talebi

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) başlattıkları "şeffaf" ve "hızlı" tahsis süreciyle, 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu bildirdi.

Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, ilk hafta verilerine dair şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde başlattığımız şeffaf ve hızlı tahsis süreciyle, ilk haftada 56 OSB'de 170 yatırım yeri için tahsis, 5 OSB'de 31 yatırım yeri için ön tahsis başvurusu gerçekleşti. Böylelikle 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsis talebi oldu. 133 OSB'de 1484 yatırım yeri için tahsis, 6 OSB'de ise ön tahsis başvuruları devam ediyor. Attığımız bu adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz."