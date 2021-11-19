Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

Bakan Karaismailoğlu, Kars'taki programları kapsamında cuma namazını Evliya Camisi'nde kıldıktan sonra Kars Kalesi etrafında Valilikçe yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ettikten sonra Faik Bey Caddesi'nde esnafı dolaşan Karaismailoğlu, ardından geçtiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde partililer tarafından çiçekle karşılandı.

Bakan Karaismailoğlu, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Kars'ın tarih boyunca Anadolu coğrafyasının can damarlarından biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Sizlerin de bildiği üzere siyaset, gönül ve dava işidir. Yüreğinde vatan ve millet sevgisi olmayanın da bu davada yeri yoktur. Hepimiz kalbimizdeki vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik." dedi.

Karaismailoğlu, bugüne kadar Türkiye'de yapılan altyapı yatırımlarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Eski Türkiye'nin yollarını, tren ağını, altyapısını şöyle bir hatırlayalım. AK Parti'den önce yollar nasıldı, tren ağlarına yatırım yapılıyor muydu? Şehirlerin altyapıları alarm veriyordu. Bozuk, tek şeritli, tasarruftan uzak yolları hatırlayın. AK Parti hükümetleri döneminde ise ulaşım ve altyapı yatırımlarımız aslan payını aldılar. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye'mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Ancak bu bizim için yeterli değil."

Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planladıklarını anlatan Karaismailoğlu, milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bunun için de Türkiye'yi orta koridorda lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Birileri milletin yenmiş haklarını, çiğnenmiş değerlerini kendilerine helal edeceklerini zannederken biz, 19 yıl önce de şimdi de milletimizin hizmetkarı olduğumuzu hep dile getiriyoruz. Onlar ise milletin ne istediğini daha yeni anladılar ama onu da yanlış anladılar. Sanıyorlar ki, medet umdukları büyükelçilerle milletimizin belini bükebilecekler. Her zamanki gibi yanılıyorlar. Allah'a şükürler olsun, bu millet hiçbir zaman diz çökmedi, diz çöktürmeye çalışana da gereken cevabı verdi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, artık ekonomisiyle, projeleriyle, altyapı yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olan Türkiye'nin olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak tüm dünyanın gıptayla takip ettiği, muhalefetin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

"Dış hat uçuşlarında 128 ülkede 335 noktaya ulaştık"

Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demir yollarımızın tamamını yeniledik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik, yaptık. 2003 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirmeye başladık. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik, THY'yi dünyanın sayılı hava yolu şirketleri arasına yükselttik. Daha önceleri dış hat uçuşları 50 ülkede 60 noktaya yapılırken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaştık."

Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı ile Türkiye'yi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptıklarını ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladıklarını kaydetti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe milletimiz de gördü ki başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve haklımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu akıllarından çıkarmadıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Milletten aldığımızı millete verdik. Rantiyeyi kestik, şantiyeler açtık. Son 19 yılda Kars'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 7 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kars'ta 2003'te sadece 22 km olan bölünmüş yolları, bugün 273 km'ye ulaştık. Kara yollarında olduğu kadar Kars'ın demiryolu ulaşımının gelişmesi içinde birçok yatırım hayata geçiriyoruz. AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde milletimizin derdiyle dertlenmek, vatanımızın aşkıyla yanmak var. AK Parti'yi AK Parti yapan, AK Parti'yi millete hizmetkar eyleyen, yıllar boyunca da arkasında eserler bırakmasını sağlayan bu sevdadır. Ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Bunun için de mücadele hızımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz."

"Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık"

Siyasetin zor ve meşakkatli bir yol olduğunu belirten Karaismailoğlu, bütün hizmetleri yaparken hiçbir menfaat beklemeden gönüllü olarak ülkeye, vatana ve millete hizmet aşkıyla yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu aktararak, "Bu partinin içerisinde kimsenin oyunla, dolapla, kirli ve küçük hesaplarla işi olmaz. Bizim hesabımız, insanımızın hayatını kolaylaştırmaktan, hizmeti halkımızın ayağına götürmekten ibarettir. Hesabımız, kavgasız bir Türkiye'yi, kendisiyle barışık, milletiyle, devletiyle, kurumlarıyla barışık bir Türkiye'yi dünyanın ilk sırasına taşımaktır." diye konuştu.

AK Parti olarak Türkiye'nin bugünlerini planlamadıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"2023, 2053, 2071 yılına kadar neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı planladık ve ilan ettik. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin önemli kısmına da ulaştık. Baktılar bizimle baş edemiyorlar, bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Ülkemiz yatırımlarında hiçbir söz hakkı olmayan yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak akıllarınca bu projelere engel olacaklarını sanıyorlar. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olamaya çalışıyorlar ama bilsinler ki, her ne yaparlarsa yapsınlar asla başaramayacaklar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar; bizim amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına dağıtmak. Bugüne kadar nasıl sizin iradenizi her şeyin üstünde tutmuşsak, bundan sonra da milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim millet ve Türkiye sevdasından başka sevdamız yok."