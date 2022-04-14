Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı

14.04.2022 00:58
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın 2053 kadar demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda Türkiye'ye kazandıracağı projeleri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın 2053 kadar demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda Türkiye'ye kazandıracağı projeleri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053'e kadar Türkiye'de demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda atılacak adımları infografiklerle paylaştı.

İnfografiklere göre, 13 bin 22 kilometrelik demiryolu ağı 28 bin 590 kilometreye, 56 olan havalimanı sayısı 61'e çıkacak, 217 olan liman tesisi sayısı ise 255'e çıkacak, otoyol uzunluğu 3 bin 633 kilometreden 8 bin 325 kilometreye yükselecek, hızlı trenlere bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak ve lojistik merkez sayısı 13'ten 26'ya çıkacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Koca koronavirüsle ilgili müjdeyi verdi: Allah o zor günleri semtimize uğratmasın Bakan Koca koronavirüsle ilgili müjdeyi verdi: Allah o zor günleri semtimize uğratmasın Mavi bayraklı plajlar artıyor Mavi bayraklı plajlar artıyor

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement