Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü

05.07.2022 21:48
Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Nebati, sosyal medya hesabından Sharma ile yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Sharma'yı bakanlıkta ağırladıklarını belirten Nebati, "Küresel düzeyde yeşil bir gelecek inşasına ve ülkemizdeki yeşil finansman eylemlerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizde yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü - Son Dakika
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