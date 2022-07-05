Sharma'yı bakanlıkta ağırladıklarını belirten Nebati, "Küresel düzeyde yeşil bir gelecek inşasına ve ülkemizdeki yeşil finansman eylemlerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizde yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü - Son Dakika

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