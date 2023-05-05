Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor

05.05.2023 15:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu cevapladı. Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçime 9 gün kala katıldığı canlı yayında gündemle ilgili sorulara yanıt verdi. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati, "Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Kurlardaki ralliyle beraber enflasyonu en şiddetli ülkelerden olduk.

"ENFLASYONUN ÜSTÜNDEKİ BASKI YAZLA BİRLİKTE AZALACAK"

Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissediler düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak" diye konuştu.

"BAKANLIKLAR ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" diye konuştu.

"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek" diyen Nebati şöyle devam etti: "Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."

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Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor

Nureddin Nebati, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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