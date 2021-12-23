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Bakan Nebati: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler - Son Dakika

Bakan Nebati: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler

23.12.2021 07:48

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını belirtti. "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuşan Bakan Nebati, dövizdeki hareketliliğin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını ileri sürdü.

Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Dolar, dünkü işlemlerde 12,50 civarında seyrederken; TCMB tarafından yeni hesaba ilişkin ilan edilen kur da 12,3480-12,3702 olarak belirlendi.

"DÖVİZ KURLARINDA KÖPÜKLER GİTTİ, GERÇEK FİYATLAMALAR OLUŞUYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor" diyerek, örtülü faiz artışı iddialarına yönelik mesajını verdi.

"KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI NEDENİYLE HAZİNENİN YÜKÜ FAZLA OLMAYACAK"

Nureddin Nebati, dün AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle hazinenin yükünün fazla olmayacağını belirterek "Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile! Döviz kurunun bir lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor" dedi.

"HAREKETLİLİK İÇERİDEKİ HAİNLER VE SPEKÜLATÖRLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Bakan Nebati, Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını kaydetti.

"DÜRÜST ÇALIŞANA ŞEFKAT GÖSTERİLECEK, STOKÇULARA İSE HESAP SORULACAK"

Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceklerini, ancak "stokum yok" diye beyanname verip, sonradan stokçuluk yaptıklarını tespit ettiklerinden hesap soracaklarını belirten Bakan Nebati, bundan sonra gerçekten üretim yapacaklara kredi imkânı tanıyacaklarını söyledi.

"HER TÜRLÜ SENARYOMUZ HAZIR"

Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Nebati "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuştu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verileceğini belirten Nebati "Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler - Son Dakika Ekonomi


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