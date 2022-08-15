Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

Türkiye, döviz kurunu yükseltmek isteyen içerideki bazı odaklara karşı Kur Korumalı TL Mevduat hesabıyla ön almıştı. Buna rağmen sosyal medya ve bazı televizyon kanalları aracılığıyla vatandaşı aldatmaya yönelik sahte bilgi yayan kişiler Kur Korumalı TL Mevduat hesabını kötülüyor. Art niyetli kişilere tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sert açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN BİR ENSTRÜMAN"

Nebati Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu:

''Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

"KÖTÜ NİYELİ GÜÇLERİ YOLUNA TAŞ KOYUYOR"

Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

"HAKSIZCA ELEŞTİRENLERİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDİYORUM"

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.''