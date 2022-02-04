Üye Girişi
Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok - Son Dakika

Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok

04.02.2022 16:14

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin enflasyon açıklamalarını değerlendirdi. Bakan Nureddin Nebati'nin "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" sözlerine ilişkin konuşan Ünsalan, bu açıklamanın alt metninde nisandan sonra enflasyonun düşeceği mesajı verildiğini söyledi. Bakan'la aynı fikirde olmadığını belirten Ünsalan, "Nisandan sonra enflasyon düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haberler.com Youtube kanalında Dicle Doğan'ın konuğu olan ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" açıklamasını değerlendiren Ünsalan, alt mesajda nisandan sonra enflasyonun düşeceği mesajı verildiğini söyledi.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Nisan ayında enflasyonun yükseleceği görüşüne katılan Ünsalan, bu aydan itibaren enflasyonun düşeceği görüşüne ise katılmadı. "Nisandan sonra enflasyon düşmeyecek" diyen Ünsalan, "Eğer bir kağıt oyunu yapmazsanız, Türkiye'de ne bu girdi maliyetleri ile ne dolar maliyetleri ile ne de dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında enflasyonun düşmesi için bir sebep yok" dedi.

"BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

"Biz bu filmi daha önce gördük" diyen Ünsalan, "Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi olacak dendi ama günün sonunda dolar 3,5 liradan 7,5-8 liraya çıktı. Bugün ise 13,5 liralarda gezen dolar kuru, bize çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"SORUNU ÇÖZMÜYORUZ, ÖTELİYORUZ"

TL'deki değer kaybına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünsalan, "TL'deki değer kaybı swap kaynaklı borç paralarla kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak sorunu çözmüyoruz, sadece öteliyoruz. Üstelik fatura giderek ağırlaşıyor." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Çetin Ünsalan, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement