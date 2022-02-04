Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok

Haberler.com Youtube kanalında Dicle Doğan'ın konuğu olan ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" açıklamasını değerlendiren Ünsalan, alt mesajda nisandan sonra enflasyonun düşeceği mesajı verildiğini söyledi.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Nisan ayında enflasyonun yükseleceği görüşüne katılan Ünsalan, bu aydan itibaren enflasyonun düşeceği görüşüne ise katılmadı. "Nisandan sonra enflasyon düşmeyecek" diyen Ünsalan, "Eğer bir kağıt oyunu yapmazsanız, Türkiye'de ne bu girdi maliyetleri ile ne dolar maliyetleri ile ne de dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında enflasyonun düşmesi için bir sebep yok" dedi.

"BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

"Biz bu filmi daha önce gördük" diyen Ünsalan, "Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi olacak dendi ama günün sonunda dolar 3,5 liradan 7,5-8 liraya çıktı. Bugün ise 13,5 liralarda gezen dolar kuru, bize çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"SORUNU ÇÖZMÜYORUZ, ÖTELİYORUZ"

TL'deki değer kaybına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünsalan, "TL'deki değer kaybı swap kaynaklı borç paralarla kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak sorunu çözmüyoruz, sadece öteliyoruz. Üstelik fatura giderek ağırlaşıyor." şeklinde konuştu.