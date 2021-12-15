Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi

Tüm Türkiye Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına kitlenmişken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seyid Nebati, TCMB'nin faiz kararı ile ilgili açıklamalar yaptı. Bloomberg HT'ye konuşan Seyid Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.

BAKAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bakan Nebati'nin sözlerini hatırlatan Seyid Nebati, "Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi." dedi.

Seyid Nebati

"HÜKÜMETİN HATALI BİR PROGRAM İZLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Seyid Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise, "Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.