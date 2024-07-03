Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici olarak arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici olarak arttı

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici olarak arttı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre, haziranda dış ticaret açığının geçici olarak arttığını belirtti. Ancak, geçen yılın aynı ayına göre yıllık açığın 31 milyar dolar gerilediğini söyleyen Şimşek, bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlanacağını vurguladı. Şimşek, enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikasının kalıcı bir iyileşme için kilit rol oynadığını ifade etti ve cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,5'in altına çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

03.07.2024 15:18
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici olarak arttı - Son Dakika

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