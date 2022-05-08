Bakan Varank, mart ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, mart ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması

08.05.2022 17:29
Bakan Varank, mart ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta düzenlenen 971 teşvik belgesiyle 27 bin 200 kişinin istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta düzenlenen 971 teşvik belgesiyle 27 bin 200 kişinin istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, mart ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.

Özel sektörün yatırım iştahının devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Mart 2022'de düzenlediğimiz 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Üçte ikisi imalat sanayiinde yapılacak bu yatırımların yarıdan fazlası komple yeni yatırım olacak." ifadesini kullandı.

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Mustafa Varank, Yatırım, Medya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, mart ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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