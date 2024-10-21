Bakan Yardımcısı İnan Muradiye OSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yardımcısı İnan Muradiye OSB'yi Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı İnan Muradiye OSB\'yi Ziyaret Etti

Oruç Baba İnan, Muradiye OSB'de sanayi potansiyeli ve genişleme projeleri hakkında bilgi aldı.

21.10.2024 15:28
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, inşaatı devam eden Uzunburun Genişleme Alanı ve Manisa'nın potansiyel sanayi alanları hakkında bilgi aldı.

Muradiye OSB ziyaretine Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a ziyaretinde, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser de eşlik etti. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve Başkan Vekili Fatih Çetkin'in ev sahipliğinde düzenlenen programda Muradiye OSB'nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü altyapı, üstyapı ve genişleme alanı projelerinin yanı sıra, Manisa'nın gelecek 5 yılında potansiyel sanayi alanları konu edildi. Toplantının sonunda Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet, daha sonra Başkan Kıvırcık ve yönetim kurulu ile birlikte Muradiye OSB'ye ait Uzunburun Genişleme Alanında yerinde incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin yapım süreciyle ilgili detaylı bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetinidilegetirdi. Öte yandan Bakan Yardımcısı İnan, alandaki hızlı gelişimden dolayı Başkan Kıvırcık'a teşekkürleriniiletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı İnan Muradiye OSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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