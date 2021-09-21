Bal üretiminde önemli düşüş

Doğu Karadeniz Bölgesindeki arıcılar bu sezon, geçen yıl üretilen balın ancak beşte biri kadar üretim yapıldığını belirtirken, bunun en büyük nedeni hava şartları olduğunu söylediler.

Dünyada son yıllarda görülen iklim değişiklikleri özellikle gıda sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. İklim değişikliğinden Türkiye de nasibini alırken, özellikle son yıllarda üretilen bal oranında ciddi düşüşler yaşandığı gözleniyor. Trabzonlu arıcılar bu sezonki hasattan umduğunu bulamazken geçen yıl yaptıkları hasata göre bu yıl yüzde 70 kadar ürün kaybı yaşadıklarını söylediler.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, 2021 yılının arıcılar olarak yüzlerinin gülmediği bir yıl olduğunu belirterek çoğu arıcının masrafını bile karşılayamadığını söyledi.

Özellikle havaların çoğu zaman kapalı ve yağmurlu olmasının bal üretimini olumsuz etkilediğini kaydeden Aksoy, geçen yıl 30 kilo bal hasadı yaptığını bu yıl ise ancak 6 kilo kadar hasat yapabildiğini belirtti. Aksoy "2021 yılı arıcının yüzünün gülmediği bir yıl oldu. Ağustosta yaptığımız hasat çoğumuzun masraflarını karşılamayacak verimdeydi. Ovada durum bu iken kestane için sahil bölgelerine konuşlanan arıcılarımızı da aşırı yağmur etkiledi. Ayrıca bu yıl yaşanan orman yangınlarının felaket boyuna ulaşması, çam balı üreticileri için olumsuzlukları bir kat daha artırmıştı. Tabi ki kötü biten bir sezonla birlikte karşımıza çıkacak bir çok olumsuzluğu da beklemekteyiz. Üreticinin banka borçları ödenemez seviyede iken bir de hasatta yaşanan verimsizlik önümüzdeki günler için bizi düşündürmektedir. Banka borçlarımızın ertelenmesi, yeni kredi kanallarının açılması ve arıcının ekonomik yönden desteklenmesi için beklentilerimiz vardır. Şahsım olarak geçen yıl 30 kilo bal hasadı yaparken bu yıl ancak 6 kilogram kadar hasat yapabildim" dedi.

Arıcılar olarak sorunlarının bulunduğunu kaydeden Aksoy, "Merdiven altı üretimler, sınırdan bavul ticareti gibi illegal yollarla gelen ballar, arıcılara zarar veriyor. Ayrıca tarımla uğraşanlar bilinçsiz ilaçlama nedeniyle sorunlarımızı daha artırmaktadır. Bizler bunlarla mücadele edemiyoruz. Bu konularda ilgili bakanlıkların daha aktif olmasını beklemekteyiz. Trabzon arıcısı yazın ovalara, kışın da Trabzon'dan daha az yağmur alan yerlere giderek arısını yaşatma çabasındadır. Dolayısıyla Trabzon arıcısı yıl boyu gurbettedir. Gittiğimiz yerlerde mahalli idareciler arıcılarımıza zaman zaman zorluk çıkarmaktadır. Bazen muhtarların, bazen de yöre insanının tavırları işimizi zorlaşmaktadır. Bizler işimizi sevmeye devam edeceğiz. Sorunlarımızın bir günde çözülemeyeceğini de biliyoruz" diye konuştu. - TRABZON