Balık Avı Sezonu Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Balık Avı Sezonu Sona Erdi

Balık Avı Sezonu Sona Erdi

Türkiye'de balık avı sezonu bu gece sona eriyor; balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadı.

14.04.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu bu gece sona erecek.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denize açılan tekneler ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken bu bolluk daha sonra hamsi ve istavrit avı ile devam etti.

Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını, son bir haftadır gelen balık miktarında ise belirgin bir azalma yaşandığını belirtirken, 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçılarının getireceği balıkları satacaklarını söylediler.

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, balık avı yasağının bu gece başlayacağını kaydederek, "Bu gece saat 12'den sonra büyük teknelere av yasağı başlıyor. Şu anda tezgahlarımızda hamsi, palamut harici her çeşit balık mevcut. Bu sezon kalkan balığında bile bolluk yaşandı kilosu 750 TL'ye kadar düştü. İstavrit sezon sonuna doğru az geldiğinden kilosu 200 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı mezgit 200-300 TL, alabalık, somon 200-300 TL, levrek 300-350 TL arasında değişiyor. Sezon çok güzel geçti, palamuttan başladık istavritle devam ettik peşine hamsi şu anda yine istavritle devam ediyoruz. Bundan sonrası kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız" dedi.

Sezonun sonuna doğru özellikle son bir haftadan beri balık miktarında belirgin bir azalma yaşandığını belirten balıkçı esnafından Emin Avcı ise, "Yasak bu gece başlıyor. Bu sıralar balık çok azaldı genelde istavritin yanı sıra az miktarda mezgit, kalkan, barbun geliyor bu gece son. Fiyatlarımız istavritin kilosu 200 TL, mezgit büyüklüğüne göre 300-600 TL arası. Levrek, çupra 350 TL, somon 250 TL, alabalık 200 TL. Bu sezon son 15-20 yılın en güzel sezonu oldu balık hiç ara vermeden devam etti. Bu sene balıkçının da vatandaşın da yüzü güldü. Büyük teknelerin hemen hemen hepsi limana çektiği için balık bir haftadan beri azalışta. Bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitleri satacağız" diye konuştu.

Bundan sonra tekne ve ağ bakımı yapacaklarını belirten balıkçılardan Arif Sarı, "Sezon bitmiştir bu gece itibarıyla yasak geliyor. Bundan sonra tekne, ağ bakımı yapacağız bu şekilde devam edecek. Sezon iyi geçti. Palamut çok bereketliydi, hamsi de iyiydi, iyi bir sezon geçti diyebilirim. Sezon Eylül 1'de açılacak" şeklinde konuştu. - TRABZON

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık Avı Sezonu Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

13:05 Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu DEM Partili Koçyiğit açıkladı Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
12:45 MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:39:26. #7.12#
SON DAKİKA: Balık Avı Sezonu Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement