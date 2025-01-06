Balık Tezgahlarında Bereket - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Balık Tezgahlarında Bereket

Geniş Video İzle

Karadeniz'de balık avı sezonu bereketli geçiyor; hamsi tezgahların lideri, fiyatlar uygun.

06.01.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tezgahlarda balık bolluğu

Bereketli geçen av sezonu nedeniyle tezgahlar balıkla dolup taşıyor

TRABZON - Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğu ile başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit ve mezgit bolluğu yaşarken, hamsinin tezgahlardaki liderliği ise sürüyor.

Bu sezon balık bolluğunun sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsinin şu anki durumu gayet güzel. Bu aralar bol çıkıyor, fiyatı da çok uygun. Vatandaş da talep ediyor ve alıyor. Hamsinin tezgahlardaki liderliği devam ediyor. Yoğun palamut bolluğunun ardından bu sene hamsinin az geleceğini düşünüyorduk ancak öyle olmadı. Bayağı hamsi geldi ve palamuttan sonra uzun süredir tezgahları süslüyor. İnşallah uzun bir süre daha devam eder. Diğer balıklarda da yoğunluk var. İstavrit, mezgit, çinekop, barbun fiyatları uygun" dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise fiyatlardaki uygunluğa dikkat çekerek "Hamsi 100 TL, mezgit ve istavrit 75 TL, barbun 150 TL. Şu anda fiyatlar ucuz. Vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. İnşallah bu ilgi sezon sonuna kadar devam eder. Bu fiyatlar bir çok gıda maddesinden daha uygun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık Tezgahlarında Bereket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: Balık Tezgahlarında Bereket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.