Balıkçılara Destek Başvuru Süresi Uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılara yönelik destekleme başvuru süresinin 25 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar, balıkçıların başvurularını daha kolay tamamlamasına imkan tanıyacak.

2025 yılı başvuruları için önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu uzatma, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2024/27)" çerçevesinde alındı. Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, gemi ruhsat tezkeresinin kayıtlı olduğu il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Bu program, sektördeki küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğini desteklemek ve geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. - SAMSUN