Balıkçılık Destek Başvuruları Uzatıldı

2025 yılı için 19 Şubat'ta başlayan Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme Başvuruları, 25 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru süresinin, 25 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceği aktarılarak, balıkçılar, destekleme başvurularını ruhsatlarının kayıtlı olduğu il müdürlüklerine yapmalarının gerektiği bildirildi. Bu uzatılan süre, balıkçılara başvurularını tamamlamak için ek fırsat sunuyor.

Muğla'daki balıkçılar için önemli bir fırsat olan bu desteklemenin, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA