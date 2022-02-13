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Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı - Son Dakika

Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı

13.02.2022 15:09
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını bir araya getiren 25. EMITT Fuarı'nda Balıkesir, tanıtım faaliyetleriyle iz bıraktı.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını bir araya getiren 25. EMITT Fuarı'nda Balıkesir, tanıtım faaliyetleriyle iz bıraktı.

45 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile paydaşları Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası tarafından şehrin marka değerleri tanıtıldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen EMITT'te Balıkesir'in ilçelerinin öne çıkan potansiyelleri, doğal güzellikleri, kültürü, tarihi, eşsiz sahilleri, turizm destinasyonları ve gastronomisini tüm dinamikleriyle anlatan Büyükşehir Belediyesi, fuarın en büyük stantlarından birinde dört gün boyunca şölen havasında etkinlik ve söyleşiler düzenledi. Balıkesir Pullusu yöresel kıyafeti defilesinden Sındırgı Yağcıbedir halısı dokumasına, tahta kaşık yapımından Balıkesir kahvaltısı tanıtımına, şehrin gastronomisi üzerine ünlü şeflerin söyleşi ve etkinliklerinden 50 Peynirli Şehir Balıkesir ile Zeytin Ülkesi Balıkesir kitaplarının tanıtımına, Türkiye'nin ilk gastronomi atlası olacak Balıkesir Gastronomi Atlası'nın protokol imzasının gerçekleştirilmesinden yağlı güreş ve halk oyunları gösterilerine, genç yeteneklerin müzik dinletilerinden coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılmasına kadar dolu dolu geçen fuarda Balıkesir, 54 ülkeden 200'ün üzerinde turizm operatörüne tanıtıldı.

Balıkesir iz bırakanlar arasında yer aldı

Balıkesir'i kapsamlı ve etkin bir şekilde anlatmak için her ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, gösterişli standı, görsel şovları ve son güne kadar devam eden tanıtım faaliyetleriyle fuarın iz bırakanları arasında yer aldı. On binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıkesir standı. ilçe belediye başkanları, diğer illerin belediye başkanları ve ünlülerin yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Aydemir ve Ahmet Akın'ı ağırladı. - BALIKESİR

Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı
Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı

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Doğu Akdeniz, Balıkesir, İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir EMİTT'te iz bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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