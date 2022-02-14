Üye Girişi
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

14.02.2022 09:14
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerindeki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kalkım Balıklı Köyü

Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyü sınırlarında gerçekleştirilecek Kalkım Balıklı Köyü Projesi kapsamında da söz konusu köyde yer alan bazı taşınmazların İl Özel İdaresince acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan Artvin'de Murgul Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

YORUMLAR
500

Bursa Yenişehir, Bilecik, Gazete, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
08:11 Ahmet Davutoğlu zirvede "ittifak yerine koalisyon protokolü" önerdi! 5 lider sıcak bakmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement