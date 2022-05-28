Bandırma'da ceviz fidanı üreticilerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Bandırma'da ceviz fidanı üreticilerine bilgilendirme yapıldı

28.05.2022 09:44
Bandırma'da ceviz fidanı üreticilerine bilgilendirme yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Yenice, Erikli, Yeni Yenice, Ziraatli, Emreköy ve Dutlimanı mahallelerinde iç piyasaya ve yurt dışına üretim yapan ceviz fidanı üreticileri bilgilendirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Yenice, Erikli, Yeni Yenice, Ziraatli, Emreköy ve Dutlimanı mahallelerinde iç piyasaya ve yurt dışına üretim yapan ceviz fidanı üreticileri bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, dünyanın birçok ülkesine fidan göndererek Balıkesir'in adını duyuran, bölge ekonomisine katma değer sağlayan fidan üreticileri ile bir araya geldi.

Yenice Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette fidancılık sektörü değerlendirilerek, fidan sertifikasyonu, ihracatı ve yeni yatırımlara öncülük edecek projeler ele alındı. Ayrıca, sektörün genel durumu, geleceği, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Alkan, sektörün mevcut durumu, güncel gelişmeler, fidan ihracat işlemleri, fidancılığın geliştirilmesi ve fidancılık adına gelecekte yapılabilecek projeler hakkında üreticileri bilgilendirerek, İl Müdürlüğünce bu alanda her türlü proje ve yatırım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Yenice, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da ceviz fidanı üreticilerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da ceviz fidanı üreticilerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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