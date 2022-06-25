Bandırmalı kadın çiftçiler aronya bitkisi yetiştiriciliğini öğrendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" başlıklı program kapsamında düzenlenen "Bandırma Aronya Bitkisi ile Tanışıyor Projesi"nin sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan tıbbi ve aromatik bitkiler kursunu başarıyla tamamlayan 45 girişimci kadın çiftçi, sertifikalarını aldı.

Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi ve üretimde daha etkin rol almalarını teşvik etmek amacıyla kursu tamamlayan kadınlara sertifikalarını vererek, aronya fidanları hediye etti.

Alkan, törende yaptığı konuşmada, aronya gibi alternatif ürünlerin bölge ekonomisine katma değer sağlaması amacıyla üretime kazandırılması ve kadın kooperatiflerinin önemine dikkati çekti.

Programa, KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Deniz Timurçin, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Salih Aksu, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Ali Kuytul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez ile diğer ilgililer katıldı.