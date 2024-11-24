Barbaros Gemisi Trabzon'a Döndü - Son Dakika
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Barbaros Gemisi Trabzon'a Döndü

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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 1.5 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na yeniden geldi.

24.11.2024 12:31
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'Barbaros' 1.5 ay aradan sonra yeniden Trabzon'da

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'na geldi

TRABZON - Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 1.5 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na geldi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından 17 Şubat 2024 tarihinde Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmıştı. Ardından geçen 7,5 ay sonra yeniden Trabzon'a gelerek Ekim ayında limana demir atan gemi Ekim ayında Trabzon Limanı'ndan ayrılmasından tam 1.5 ay sonra yeniden Trabzon'a geldi.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor.

Barbaros Gemisi Trabzon\'a Döndü
Kaynak: İHA

Barbaros Hayreddin Paşa, Denizcilik, Ekonomi, Trabzon, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Barbaros Gemisi Trabzon'a Döndü - Son Dakika

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