Barınma Hakkı Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Barınma Hakkı Krizi

Barınma Hakkı Krizi
30.07.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSİDER Başkanı Akbaş, konut fiyatlarındaki artışın barınma hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Barınma hakkı temel bir insan hakkıdır. Ne yazık ki bugün bu hak giderek erişilemez hale gelmekte; özellikle konut fiyatlarındaki artış ve kredi faizlerinin yüksekliği artık sadece dar ve sabit gelirli vatandaşları değil, orta sınıfı da derinden etkilemektedir" dedi.

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, toplumsal bir soruna dönüşen konut, kira ve arsa fiyatlarındaki fahiş fiyatlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Akbaş, "Son aylarda özellikle büyüyen şehir merkezlerinde yaşanan kontrolsüz konut ve kira artışları yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda ciddi bir sosyal krizin habercisi haline gelmiştir. Barınma hakkı temel bir insan hakkıdır. Ne yazık ki bugün bu hak giderek erişilemez hale gelmekte; özellikle konut fiyatlarındaki artış ve kredi faizlerinin yüksekliği, artık sadece dar ve sabit gelirli vatandaşları değil, orta sınıfı da derinden etkilemektedir" dedi.

Arsa ve konut piyasasındaki spekülatif artışların ihracatçı ve sanayiciyi, üretimi teşvik etmesi gereken sermayeyi sanayiden koparıp emlakçılığa yönlendirdiğini aktaran Akbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan açıkça ifade etmek isteriz ki kolaycılık kalkınmamızın önünde duran en büyük engellerden biridir. DİSİDER olarak yaptığımız analizler göstermektedir ki inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerinde kayda değer bir artış yaşanmamış olmasına rağmen konut, kira ve özellikle arsa fiyatlarındaki fahiş yükselişler ekonomik gerçeklerle açıklanamayacak boyuttadır. Bu tablo, spekülatif ve manipülatif bir piyasa gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu kontrolsüzlük yalnızca bireyleri değil; şehirlerin sosyal dokusunu, adil yaşam hakkını ve ekonomik sürdürülebilirliği de derinden sarsmaktadır. Özellikle enflasyonu körüklemekte ve ekonomik istikrarı tehdit etmektedir. Bu noktada altını çizerek vurgulamak istiyoruz; konut bir yatırım aracı değil, herkes için erişilebilir, güvenli ve insanca bir yaşamın temelidir. Bu nedenle tüm sektör paydaşlarını sorumlu, duyarlı ve adil bir duruşa davet ediyoruz. Kar elbette önemlidir ancak toplum odaklı çözümlere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Aksi halde yalnızca konut satışlarında değil, genel olarak inşaat sektöründe de ciddi sorunlar yaşanacak, süreç içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Bu çerçevede Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) deprem konutlarında sergilediği başarılı uygulamaların sosyal konut üretiminde de sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca 30 Haziran 2025'te sonlanan yerinde dönüşümün tekrardan gözden geçirilmesi önemini vurgulayarak, Hazine ve TOKİ'ye ait arsaların yapı kooperatiflerine, konut üreten firmalara öncelikli ve uygun fiyatlarla tahsis edilmesi, hem TOKİ'nin yükünü hafifletecek, hem fiyat istikrarı sağlayacak, hem de konut krizine kalıcı çözümler üretecektir. Yerel yönetimlere de bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Arsa rantının önüne geçilmeli, uydu kentler oluşturulmalı ve ucuz konut üretim mekanizmaları hızla devreye alınmalıdır. Bu adımlar yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının şehirlerini ve toplumsal huzurunu da doğrudan etkileyecektir. DİSİDER olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Çünkü biz inanıyoruz ki barınma hakkı kutsaldır. ve bu hakkın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İş Dünyası, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Barınma Hakkı Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
00:43
Trump’tan Rusya’ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
Trump'tan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
00:30
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
00:04
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
23:29
2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
23:19
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 18:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Barınma Hakkı Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.