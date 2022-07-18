Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi!nde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, 2 bin 500 buğday türü üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde hastalık, soğuk ve kuraklığa dayanıklı verimi yüksek buğday türleri geliştiriliyor.

AMAÇ VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde süren çalışmaları şöyle anlattı:

"Burada yaklaşık bin 500 farklı çeşidin adaptasyon çalışmasını yürütüyoruz. Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi arttırmak, hastalıklara dayanımı arttırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Burada çeşitler yer alabildiği gibi çeşit adaylarımız da var.

"BUĞDAYIN FİZYOLOJİK KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ"

Yöremizde çiftçimizin yetiştirmiş olduğu toplamda 7-8 adet çeşit var. Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız. Kısmetse temmuz ayının sonunda bu çeşitlerimizi hasat ederek hasat sonunda yapılacak gözlemlerimiz ile bir sene sonraki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet genotip üzerinde çalışıyoruz. Burada buğdayın fizyolojik kışlık çeşitlerini yetiştirmekteyiz."

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ DÜŞECEK

Karaköy; hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade ederek, "Özellikle bizim çalışmalarımızın bir diğeri de; biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda maliyetler arttı. Maliyetler artınca çiftçilerin karlılık düzeyi düşüyor. Buna bağlık olarak topraktaki bitki besin elementlerine daha fazla faydalanacak ve kök sistemini geliştirecek yeni çeşit adayları üzerinde de duruyoruz. Burada çiftçinin maliyetlerini azaltmasında özellikle uygulama sayılarının azaltılmasına yönelik bazı yetiştiricilikle ilgili projelerimiz de var. Bunları da yaptığımız takdirde çiftçimize bu noktada katkı sağlamış olacağız." dedi.