Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor - Son Dakika
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Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor

18.07.2022 12:51

Türkiye'yi tarımda şaha kaldıracak araştırma Sivas'ta yapılıyor. Bilim insanları, yerli üretimde devrim olarak nitelendirilebilecek hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğday türleri üzerine yoğunlaştı. Dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltması öngörülüyor. Prof. Dr. Tolga Karaköy çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi!nde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, 2 bin 500 buğday türü üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde hastalık, soğuk ve kuraklığa dayanıklı verimi yüksek buğday türleri geliştiriliyor.

Türkiye'nin tarımda kaderini değiştirecek! Türk bilim adamları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışıyor

AMAÇ VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde süren çalışmaları şöyle anlattı:

"Burada yaklaşık bin 500 farklı çeşidin adaptasyon çalışmasını yürütüyoruz. Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi arttırmak, hastalıklara dayanımı arttırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Burada çeşitler yer alabildiği gibi çeşit adaylarımız da var.

Türkiye'nin tarımda kaderini değiştirecek! Türk bilim adamları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışıyor

"BUĞDAYIN FİZYOLOJİK KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ"

Yöremizde çiftçimizin yetiştirmiş olduğu toplamda 7-8 adet çeşit var. Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız. Kısmetse temmuz ayının sonunda bu çeşitlerimizi hasat ederek hasat sonunda yapılacak gözlemlerimiz ile bir sene sonraki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet genotip üzerinde çalışıyoruz. Burada buğdayın fizyolojik kışlık çeşitlerini yetiştirmekteyiz."

Türkiye'nin tarımda kaderini değiştirecek! Türk bilim adamları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışıyor

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ DÜŞECEK

Karaköy; hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade ederek, "Özellikle bizim çalışmalarımızın bir diğeri de; biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda maliyetler arttı. Maliyetler artınca çiftçilerin karlılık düzeyi düşüyor. Buna bağlık olarak topraktaki bitki besin elementlerine daha fazla faydalanacak ve kök sistemini geliştirecek yeni çeşit adayları üzerinde de duruyoruz. Burada çiftçinin maliyetlerini azaltmasında özellikle uygulama sayılarının azaltılmasına yönelik bazı yetiştiricilikle ilgili projelerimiz de var. Bunları da yaptığımız takdirde çiftçimize bu noktada katkı sağlamış olacağız." dedi.

YORUMLAR
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KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI KÖYDE ÇIKAN YANGINDA, 2 EV VE 3 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ KÖYDE ÇIKAN YANGINDA, 2 EV VE 3 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kaynak: İHA

Karaköy, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor - Son Dakika
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