BASİSEN 61. Yılını Kutladı

Türkiye'nin en köklü işçi sendikalarından biri olan Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası-BASİSEN, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı. BASİSEN Trabzon Şube Başkanı Kemal Selim Kokanalı, "Bu çatı altında doğup, gelişip ve büyüyen birlik ve dayanışma, 61 yıllık emek, çaba ve güvenin eseridir" dedi.

19 Mayıs 1964 yılında kurulan ve bugün Türkiye genelinde örgütlü bulunduğu 9 işletmede yaklaşık 40 bine yakın üyeye ulaşan BASİSEN'in Genel Başkanlığını Trabzonlu sendikacı Metin Tiryakioğlu yürütüyor. 61. yıldönümü kutlayan Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı sendikalarından biri olan BASİSEN yeni yılını Trabzon Şubesi hizmet binasında üyeleriyle coşkuyla kutladı. Sendika yöneticileri, üyeler, işyeri sendika temsilcileri, emekliler ve çeşitli kurumlardan gelen misafirler, Trabzon Şube hizmet binasını ziyaret ederek bu özel günü kutladı.

BASİSEN Trabzon Şube Başkanı Kemal Selim Kokanalı, "Bu çatı altında doğup, büyüyüp ve gelişen emeğin dayanışması, 61 yıllık özveri, emek ve güvenin eseridir. Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen ve değerli hizmetlerde bulunan tüm yönetici, temsilci ve üyelerimize şükranlarımı sunarken, aramızdan ayrılıp ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ziyaretleriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

21 ilde 2 bin 400'ü aşkın üye

Trabzon Şubesi olarak 21 ile hizmet verdiklerine vurgu yapan Kokanalı, "Trabzon şubemiz yalnızca Trabzon'da değil Amasya'dan Iğdır'a, Ordu'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki ilçeleriyle birlikte 21 ilimizin banka, finans ve sigorta işyerlerinde çalışan BASİSEN üyelerini temsil ediyoruz. Yetki alanındaki banka, finans ve sigorta çalışanlarından oluşan 2 bin 400'ü aşkın üyesiyle BASİSEN Trabzon Şubesi, bölge bazında en aktif sendikal yapılardan biri olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"İşkolumuzun tüm çalışanlarına sahip çıkmaya çalışan bir sendikayız"

Sendikal anlayışlarının sadece toplu sözleşme dönemine odaklı olmadığını vurgulayan Kokanalı, "BASİSEN mesai saati ya da dışında günün her anında üyelerinin yanındadır. Emekliliği yaklaşan bir çalışandan, mesleğe yeni başlayan genç bir banka ve sigorta emekçisine kadar herkes için ulaşılabilir, samimi ve çözüm odaklı bir yapıya sahibiz. Sadece üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştiren değil, işkolumuzun tüm çalışanlarına sahip çıkmaya çalışan bir sendikayız. BASİSEN Trabzon Şubesi, üyelerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de takdir topluyor. Üyelerimizden oluşan tiyatro topluluğu, Gezi kulüpleri ve kültürel turlar, Kitap okuma kulüpleri ve çevrim içi buluşmalar, akşam yemekleri ve birlik etkinlikleri, üyelerin çocuklarına yönelik atölye ve tiyatro çalışmaları ile sportif turnuvalarla üyeler arasında birlik beraberlikle bağları güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"BASİSEN varsa güven vardır"

61 yıldır aynı ilke ile yürüdüklerini kaydeden Kokanalı, "Trabzon Şubesi, toplu iş sözleşmesi sürecinde; üyelerimizin talep, görüş ve önerilerinin ele alınıp değerlendirildiği temsilci toplantıları, işyeri sendika temsilcilerine yönelik sendikal eğitimler gerçekleştirirken, üyelerin kariyer gelişimlerine destek amacıyla SPL sınav hazırlık eğitimleri, kurum içi terfi destek programları ve mesleki seminerlerle de destekliyoruz. 61 yıldır aynı ilke ile yürüyoruz. Emek varsa biz varız, dayanışma varsa biz oradayız. BASİSEN varsa, güven vardır. BASİSEN varsa, çalışma yaşamının sorunları için çözüm odaklı çaba vardır. BASİSEN Trabzon Şubesi, gelecek dönemde de hem sendikal hakların savunulmasına çalışacağını, hem üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğini, hem de toplumsal birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - TRABZON