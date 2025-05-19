BASİSEN 61. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BASİSEN 61. Yılını Kutladı

BASİSEN 61. Yılını Kutladı

BASİSEN, 61. kuruluş yıldönümünü Trabzon’da coşkuyla kutladı, dayanışma mesajı verildi.

19.05.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en köklü işçi sendikalarından biri olan Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası-BASİSEN, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı. BASİSEN Trabzon Şube Başkanı Kemal Selim Kokanalı, "Bu çatı altında doğup, gelişip ve büyüyen birlik ve dayanışma, 61 yıllık emek, çaba ve güvenin eseridir" dedi.

19 Mayıs 1964 yılında kurulan ve bugün Türkiye genelinde örgütlü bulunduğu 9 işletmede yaklaşık 40 bine yakın üyeye ulaşan BASİSEN'in Genel Başkanlığını Trabzonlu sendikacı Metin Tiryakioğlu yürütüyor. 61. yıldönümü kutlayan Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı sendikalarından biri olan BASİSEN yeni yılını Trabzon Şubesi hizmet binasında üyeleriyle coşkuyla kutladı. Sendika yöneticileri, üyeler, işyeri sendika temsilcileri, emekliler ve çeşitli kurumlardan gelen misafirler, Trabzon Şube hizmet binasını ziyaret ederek bu özel günü kutladı.

BASİSEN Trabzon Şube Başkanı Kemal Selim Kokanalı, "Bu çatı altında doğup, büyüyüp ve gelişen emeğin dayanışması, 61 yıllık özveri, emek ve güvenin eseridir. Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen ve değerli hizmetlerde bulunan tüm yönetici, temsilci ve üyelerimize şükranlarımı sunarken, aramızdan ayrılıp ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ziyaretleriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

21 ilde 2 bin 400'ü aşkın üye

Trabzon Şubesi olarak 21 ile hizmet verdiklerine vurgu yapan Kokanalı, "Trabzon şubemiz yalnızca Trabzon'da değil Amasya'dan Iğdır'a, Ordu'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki ilçeleriyle birlikte 21 ilimizin banka, finans ve sigorta işyerlerinde çalışan BASİSEN üyelerini temsil ediyoruz. Yetki alanındaki banka, finans ve sigorta çalışanlarından oluşan 2 bin 400'ü aşkın üyesiyle BASİSEN Trabzon Şubesi, bölge bazında en aktif sendikal yapılardan biri olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"İşkolumuzun tüm çalışanlarına sahip çıkmaya çalışan bir sendikayız"

Sendikal anlayışlarının sadece toplu sözleşme dönemine odaklı olmadığını vurgulayan Kokanalı, "BASİSEN mesai saati ya da dışında günün her anında üyelerinin yanındadır. Emekliliği yaklaşan bir çalışandan, mesleğe yeni başlayan genç bir banka ve sigorta emekçisine kadar herkes için ulaşılabilir, samimi ve çözüm odaklı bir yapıya sahibiz. Sadece üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştiren değil, işkolumuzun tüm çalışanlarına sahip çıkmaya çalışan bir sendikayız. BASİSEN Trabzon Şubesi, üyelerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de takdir topluyor. Üyelerimizden oluşan tiyatro topluluğu, Gezi kulüpleri ve kültürel turlar, Kitap okuma kulüpleri ve çevrim içi buluşmalar, akşam yemekleri ve birlik etkinlikleri, üyelerin çocuklarına yönelik atölye ve tiyatro çalışmaları ile sportif turnuvalarla üyeler arasında birlik beraberlikle bağları güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"BASİSEN varsa güven vardır"

61 yıldır aynı ilke ile yürüdüklerini kaydeden Kokanalı, "Trabzon Şubesi, toplu iş sözleşmesi sürecinde; üyelerimizin talep, görüş ve önerilerinin ele alınıp değerlendirildiği temsilci toplantıları, işyeri sendika temsilcilerine yönelik sendikal eğitimler gerçekleştirirken, üyelerin kariyer gelişimlerine destek amacıyla SPL sınav hazırlık eğitimleri, kurum içi terfi destek programları ve mesleki seminerlerle de destekliyoruz. 61 yıldır aynı ilke ile yürüyoruz. Emek varsa biz varız, dayanışma varsa biz oradayız. BASİSEN varsa, güven vardır. BASİSEN varsa, çalışma yaşamının sorunları için çözüm odaklı çaba vardır. BASİSEN Trabzon Şubesi, gelecek dönemde de hem sendikal hakların savunulmasına çalışacağını, hem üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğini, hem de toplumsal birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sendika, Türkiye, trabzon, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BASİSEN 61. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:56
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
19:42
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 14:46:54. #7.13#
SON DAKİKA: BASİSEN 61. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.