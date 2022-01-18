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Başkan Arslan: "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü artık daha cazip hale geldi" - Son Dakika

Başkan Arslan: "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü artık daha cazip hale geldi"

18.01.2022 13:55
Başkan Arslan: "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü artık daha cazip hale geldi"

Elazığ TSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün artık daha cazip hale geldiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "En az lise mezunu olan gençlere 27 haftalık eğitim sonrası verilecek ustalık belgesi ile işyeri açmasına imkan sağlanması veya...

Elazığ TSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün artık daha cazip hale geldiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "En az lise mezunu olan gençlere 27 haftalık eğitim sonrası verilecek ustalık belgesi ile işyeri açmasına imkan sağlanması veya bir meslek sahibi edilerek herhangi bir işletmede usta olarak çalışmasının önü açılmıştır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti. Gürtürk, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle meslek liselerinin tercih edilmesiyle ilgili çok önemli destekler sağlandığını ve hem öğrenciler hem de gençler için fırsatlar getirildiğini söyledi.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin artık meslek liselerini çok daha cazip hale getirdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Milli Eğitim Bakanlığımız, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı vermeye büyük özen gösteriyor. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan birinci değişikliğe göre mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. İkinci değişiklik ile de üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin yarısı kadar uygulanacaktır. Sağlanan bu destekler mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlatmıştır. Artık mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model haline geldi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz ve ilimiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Proje ortağımız olan Elazığ TSO bugün ziyaret ederek başkanımızı konuyla ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgilendirmek ve bu süreçte hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de işyerlerimizin projeye sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

Elazığ TSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' nün artık daha cazip hale geldiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Müdürümüzün vermiş olduğu bilgilerde artık meslek liselerinin tercih edilme gerekçelerinin ve cazibesinin artırılmış olmasından büyük bir mutluluk duymaktayız. Ayrıca en az lise mezunu olan gençlere 27 haftalık eğitim sonrası verilecek ustalık belgesi ile işyeri açmasına imkan sağlanması veya bir meslek sahibi edilerek herhangi bir işletmede usta olarak çalışmasının önü açılmıştır. Bu desteklerle birlikte iş dünyasının da bir çok alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorunun çözümüne önemi katkı sağlanacaktır. Elazığ TSO olarak tüm işletmelerimizin bu projeye sahip çıkmalarını önemsiyoruz. Ailelerin ve öğrencilerimizin de sağlanan bu imkanları bir fırsat olarak değerlendirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, İstihdam, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Arslan: 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü artık daha cazip hale geldi' - Son Dakika Ekonomi


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