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Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı - Son Dakika

Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı

19.02.2022 20:16
Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede kurulan Köşk Pazarı'nda ekiplerle birlikte etiket denetimi yaparak esnafların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede kurulan Köşk Pazarı'nda ekiplerle birlikte etiket denetimi yaparak esnafların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulamasını ve vatandaşların zarara uğramasını engellemek amacıyla harekete geçen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, zabıta ekipleri ile birlikte ilçede kurulan Köşk Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi. Belediye zabıta ekiplerince ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirilen denetimler devam ederken pazarlarda da etiket denetimi yapmaya devam edileceğini ifade eden Başkan Güler, pazarcı esnafların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimlerde vatandaşların pazarla ilgili taleplerini, pazarcı esnafının da görüşlerini aldıklarını kaydeden Başkan Güler; "Halkımızın piyasa koşullarından ve fahiş fiyat uygulamasından etkilenmemesi için ekiplerimizce gerekli hassasiyeti gösteriyor ve denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve güvenilir ortamda alışveriş yapabilmeleri için ilçe pazarımızda kontrollerimizi gerçekleştirdik, uyarılarımızı yaptık. Bizim önceliğimiz pazar yerimizde Köşklü hemşerilerimizin ve Köşk'te yaşayan vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapmalarıdır. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yerine getirirken, esnaflarımızın da gerek etiket gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini rica ediyorum." dedi. - AYDIN

Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı
Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı
Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı

YORUMLAR
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Nuri Güler, alışveriş, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı - Son Dakika Ekonomi


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