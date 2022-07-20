Başkan Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı - Son Dakika
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Başkan Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı

20.07.2022 00:57
Başkan Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Samsunlu 8 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Samsunlu 8 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) her yıl yaptığı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayici kuruluşunun 2021 yılı raporu sonuçları açıklandı. Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine, üretimden net satışlara göre Samsun da 8 firmayla adını yazdırdı.

"Bu yıl ise 8 firma ile listede yer aldık"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İkinci 500 büyük sanayici kuruluşu arasına girerek Samsun'u gururlandıran 8 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Listeye giren firmalarla onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Murzioğlu, "Geçen yıl listeye 7 firmamız girmişti. Bu yıl ise 8 firma ile listede yer aldık. Firmalarımızın bu başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kentimizin, ülkemizin kalkınması adına fedakarca çalışarak istihdam sağlayan, üretim yapan firmalarımıza minnettarız. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Biz de oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
MTOSB'den 9 firma ikinci 500'e girmeyi başardı MTOSB'den 9 firma ikinci 500'e girmeyi başardı
Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı - Son Dakika

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