Üye Girişi
Başkan Sadıkoğlu: "KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır" - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu: "KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır"

14.02.2022 12:44
Başkan Sadıkoğlu: "KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır"

Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gıda üretimi veya ticareti yapan işletmeleri enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet etti.

Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gıda üretimi veya ticareti yapan işletmeleri enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet etti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

"Önemli bir adım"

Açıklanan yeni ekonomi paketini değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "Devam eden salgınla birlikte ciddi yaralar alan iş dünyası son günlerde oluşan ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Böylesi sıkıntılı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Nureddin Nebati'nin açıkladığı tedbirlerin ve paketi ekonomimizin yaşadığı sorunlara çare olmasını umut ediyoruz. Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketinin özellikle yatırıma ve üretime ağırlık vermemiz gereken bu dönemde önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Girdi maliyetlerini azaltacak yeni adımlar bekliyoruz"

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin tüm kesimler için önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi memnuniyet vericidir. Bu adım, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesini sağlayacak, enflasyon rakamlarının da inmesine katkı sunacaktır. KDV indirimi vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracak çok önemli bir adım olmuştur. Yapılan KDV düzenlemesi karşısında firmalarımızdan da konuya aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz. Ayrıca işletmelerimizin girdi maliyetlerini etkileyen ve etiketlere yansıyan akaryakıt, doğalgaz ve elektrik bedelleriyle ilgili de yeni bir düzenlemenin olması gerektiğini bir kez daha dile belirtmek istiyorum. Yeni ekonomi destek paketinin ve atılan adımların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

YORUMLAR
500

Enflasyon, Ekonomi, Malatya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:51:13. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Sadıkoğlu: "KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement