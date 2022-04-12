Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı

12.04.2022 10:56
Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı

Malatya Emlakçılar Odası'nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Emlakçılar, ilimizdeki ticari döngünün oluşmasını sağlıyor.

Malatya Emlakçılar Odası'nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Emlakçılar, ilimizdeki ticari döngünün oluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımıza alım, satım ve kiralama konularında emlakçılara güvenmeleri ve onlarla hareket etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve yeniden seçilen Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, "30 Ocak 2022 tarihinde yapılan genel kurul ile yeniden başkanlığa seçilen Ali Özgül ağabeyimize hayırlı olsun demek için bugün bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Kendisine ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar diliyorum. Şehrimizin sosyal dengesinin oluşumunda emlakçılarımızın önemli bir rolü bulunuyor. Özellikle ev kiralama, satın alma gibi konularda ticari döngünün oluşmasını sağlıyorlar. Ev ve arsa alımında ve kiralanmasında sorun yaşamamaları için emlakçılara güvenmeleri ve onlarla hareket etmelerini tavsiye ediyorum. İlimizdeki emlakçılar bu işi layıkıyla yerine getiriyorlar. Ali başkanımız da uzun yıllardır oda başkanlığı yaparak sektöre büyük emek verdi. Ben bir kez daha yeni dönem görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Başkanımızın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz"

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Oğuzhan Başkanımızı Odamızda ağırlamak bizim için bir gururdur. Başkanımızın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Zaman zaman sektörümüzün sorunları üzerine istişarelerde de bulunuyoruz. Genel kurulumuz nedeniyle yaptığı hayırlı olsun ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir. Kendisine ve beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı
Başkan Sadıkoğlu'ndan emlakçı çağrısı

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Emlakçılar Odası, Malatya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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